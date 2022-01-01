Футболіст ФК "Динамо" Віталій Миколенко перейшов до Everton

Київський футбольний клуб "Динамо" досяг домовленості з ФК "Евертон" (Англія) про трансфер захисника Віталія Миколенка.

Джерело: повідомлення "Динамо", "Суспільне"

Пряма мова Миколенка: "Мені було непросто зробити цей крок. Це великий та важливий крок у моєму житті. Вважаю, що я повинен далі зростати. АПЛ - це дуже великий стрибок у моїй кар'єрі. Сподіваюся, що я буду тут допомагати команді".

Деталі: Віталій Миколенко став одним із наймолодших українських трансферів у топ-5 чемпіонатів Європи. 1 січня 2022 року український захисник завершив свій перехід із київського "Динамо" в англійський "Евертон" у віці 22 років – стільки ж було Андрієві Шевченку, який у 1999 році підписував контракт з італійським "Міланом".

Миколенко є головним претендентом на позицію лівого захисника в команді. Саме на цій позиції він виступав упродовж усієї кар'єри за "Динамо" та збірну України.

Довідково: "Евертон" - один з дев'яти клубів-засновників елітного дивізіону чемпіонату Англії. Також "Евертон" є чинним володарем рекорду за кількістю сезонів перебування в еліті англійського футболу. Сезон 2021/22 є 117-м в історії "Ірисок", клуб лише чотири сезони виступав у нижчому дивізіоні, повернувшись в еліту в 1954 році. Тож, "Евертон" грає у першому дивізіоні чемпіонату Англії упродовж 67 сезонів поспіль.

За усю свою історію "Евертон" здобув 15 титулів, з них дев'ять - звання чемпіона Англії. Проте у новітній історії англійського футболу клуб із Ліверпуля здобув лише один трофей - у сезоні 1994/95 "Евертон" став володарем Кубка Англії.

З моменту останнього тріумфу "Евертон" лише одного разу грав у Лізі чемпіонів - у сезоні 2005/06. Але припинив виступи ще у третьому раунді кваліфікації, тож ніколи раніше не грав на стадії групового етапу турніру.