В Україні зросла вартість ID-картки та закордонного паспорта

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, фото NurPhoto/Getty Image

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" збільшило вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2022 року.

Джерело: повідомлення Державної міграційної служби

Деталі: Зазначається, що поліграфкомбінат "Україна" вдався до такого кроку "через підвищення цін на сировину та матеріали".

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У зв’язку з цим зросла загальна вартість оформлення ID-картки та закордонного паспорта громадянина України.

Так, вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки протягом 20 днів відтепер коштує 372 грн (раніше було 345 гривень), протягом 10 днів – 498 гривень (стара ціна – 471 грн).

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон обійдеться у 733 гривні за 20 днів, та у 1085 гривень за 10 днів. До удорожчання ціна складала 682 та 1034 грн відповідно.