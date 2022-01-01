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Пандемія covid закінчиться у 2022 році, але є умова – голова ВООЗ

Субота, 1 січня 2022, 19:46
Пандемія covid закінчиться у 2022 році, але є умова – голова ВООЗ
Фото Alexi Rosenfeld/Getty Images

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус заявив, що 2022 рік може стати останнім роком пандемії коронавірусу, за умови, що країнам світу вдасться покінчити з несправедливістю та нерівністю при розподілі вакцин.

Джерело: Гебрейєсус, якого цитує BBC

Деталі: На думку глави ВООЗ, причиною появи нового штаму "Омікрон" є "вузький націоналізм та створення надмірних запасів вакцин деякими країнами".

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Організація неодноразово критикувала багаті держави, які останнім часом пропонують своїм громадянам робити бустерні вакцини, тоді як у багатьох регіонах світу значна частина населення не отримала навіть першої дози вакцини.

Гебреісус заявив, що такий підхід створив ідеальні умови для появи "Омікрона". Він додав, що чим довше порушуватиметься принцип справедливості, тим вищий ризик подальших мутацій ковіду, яким людство не зможе запобігти, і не зможе їх передбачити.

Водночас він нагадав, що за три роки пандемії світ розробив безліч інструментів проти COVID-19, у тому числі зроблено понад 8,5 млрд щеплень, що допомогло врятувати мільйони життів. Якщо вдасться забезпечити всі країни достатньою кількістю вакцин, з епідемією буде покінчено.

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Пряма мова: "Зараз, коли ми вступаємо в третій рік цієї пандемії, я впевнений, що це буде рік, у якому ми покінчимо з нею, але тільки якщо ми зробимо це разом. Якщо ми покінчимо з несправедливістю (при розподілі вакцин – УП) , ми зможемо покласти край пандемії".

Нагадаємо:

  • Спалах "Омікрону" призвів до різкого зростання заражень коронавірусом в усьому світі.
  • У ВООЗ підрахували, що для закінчення пандемії необхідно до липня 2022 року вакцинувати 70% жителів планети.

Знати більше: Надія на кінець пандемії. Вчені дослідили перебіг COVID-штаму Омікрон та смертність від нього

Теми: коронавірусВООЗ
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