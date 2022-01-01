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Кіпр запроваджує додаткові карантинні правила для туристів

Субота, 1 січня 2022, 21:46
Кіпр запроваджує додаткові карантинні правила для туристів
Паспортний контроль при в'їзді до Кіпру, фото AFP/Getty Images

4 січня 2022 року Кіпр запровадить нові обмеження для іноземних туристів – відтепер подорожуючим доведеться здавати три тести на ковід, а не два.

Джерело: туристично-інформаційний центр Республіки Кіпр Cyprus Flight Pass

Деталі: До раніше оголошених вимог додалася ще одна – про тест на коронавірус через три дні після прибуття на Кіпр.

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Нові правила набувають чинності з 4 січня 2022 року. Попередньо, вони будуть діяти до 15 січня 2022 року.

Дослівно: "З 4 січня по 15 січня 2022 року всі пасажири, які прибувають до Республіки Кіпр, повинні пройти лабораторне дослідження ПЛР за 48 годин до відправлення. Нагадуємо, що після прибуття всі пасажири, незалежно від статусу щеплень, пройдуть лабораторне дослідження ПЛР, вартість якого сплачує пасажир. Крім того, всі пасажири, які в’їжджають до Республіки Кіпр, повинні пройти швидкий тест (третій - УП) на антиген через 72 години з моменту прибуття".

Українська правда
Теми: Кіпртуризмкоронавірус
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