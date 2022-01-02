Дві ракети впали в море біля Тель-Авіва

Бойовики в секторі Гази випустили дві ракети у напрямку Середземного моря – вони впали в море біля берегів Тель-Авіва.

Джерело: Reuters, Сили оборони Ізраїлю (IDF) в Twitter

Дослівно IDF: "Сьогодні вранці з сектору Гази в бік Ізраїлю було випущено 2 ракети. Згідно з протоколом, сирени не звучали і не було перехоплення, оскільки ракети приземлилися в морі біля узбережжя центральної частини Ізраїлю".

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Деталі: Як пише Reuters, ракети спричинили вибух.

Бойовики Гази не відразу взяли на себе відповідальність за ракетні обстріли.

Як повідомляється, внаслідок події постраждалих немає.

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Згодом ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по об'єктах "ХАМАС" в Газі, зокрема ракетному майданчику і військових постах, які використовуються для терористичної діяльності.

Радіо "ХАМАС" повідомило, що деякі з постів та тренувальний табір були атаковані ізраїльськими літаками та танками. Відразу повідомлень про жертви не надходило.

Зазначається, що іноді "ХАМАС" запускає випробувальні ракети у бік моря. Афілійований з "ХАМАС" сайт новин Paltimes, однак, повідомив, що запуск, ймовірно, був викликаний несправністю.