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Дві ракети впали в море біля Тель-Авіва

Неділя, 2 січня 2022, 00:50
Дві ракети впали в море біля Тель-Авіва
ФОТО: GETTY IMAGES

Бойовики в секторі Гази випустили дві ракети у напрямку Середземного моря – вони впали в море біля берегів Тель-Авіва.

Джерело: Reuters, Сили оборони Ізраїлю (IDF) в Twitter

Дослівно IDF:  "Сьогодні вранці з сектору Гази в бік Ізраїлю було випущено 2 ракети. Згідно з протоколом, сирени не звучали і не було перехоплення, оскільки ракети приземлилися в морі біля узбережжя центральної частини Ізраїлю".

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Деталі: Як пише Reuters, ракети спричинили вибух.

Бойовики Гази не відразу взяли на себе відповідальність за ракетні обстріли.

Як повідомляється, внаслідок події постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по об'єктах "ХАМАС" в Газі, зокрема ракетному майданчику і військових постах, які використовуються для терористичної діяльності.

Радіо "ХАМАС" повідомило, що деякі з постів та тренувальний табір були атаковані ізраїльськими літаками та танками. Відразу повідомлень про жертви не надходило.

Зазначається, що іноді "ХАМАС" запускає випробувальні ракети у бік моря. Афілійований з "ХАМАС" сайт новин Paltimes, однак, повідомив, що запуск, ймовірно, був викликаний несправністю.

Теми: ІзраїльСектор Газа
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