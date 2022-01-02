На бельгійській дослідницькій станції в Антарктиді — спалах COVID-19

На бельгійській науково-дослідній станції Princess Elisabeth в Антарктиді зафіксували спалах COVID-19 – щонайменше 16 з 25 працівників станції підхопили вірус.

Джерело: BBC

Деталі: Перший позитивний тест був зафіксований 14 грудня у команди, яка прибула сімома днями раніше. Їх та інших заражених помістили на карантин, але вірус продовжував циркулювати.

Зазначається, що працівники повністю вакциновані і випадки поки що залишаються легкими. Джозеф Чік, менеджер проекту Міжнародного полярного фонду, сказав ВВС, що "ситуація не драматична" і що "хоча було незручно поміщати на карантин деяких співробітників, які підхопили вірус, це не вплинуло на нашу роботу на станції загалом".

Як повідомляється, всім мешканцям станції запропонували виїхати регулярним рейсом 12 січня, проте всі вони вирішили залишитися і продовжити роботу.

На станції працюють два лікарі швидкої допомоги, а прибуття нових призупинено, доки вірус не зникне.

Персонал, який прибуває на станцію, повинен бути вакцинований та перевірений на COVID-19.

Станція Princess Elisabeth керується Міжнародним полярним фондом.

BBC пише, що це не перший випадок, коли дослідницькі станції в Антарктиді постраждали від спалаху коронавірусу. Минулого року чилійські військовослужбовці на дослідницькій станції Бернардо О'Хіггінса були інфіковані після того, як моряки на кораблі постачання отримали позитивний результат тесту на коронавірус.