Кількість політв'язнів у Білорусі наближається до тисячі
Станом на 30 грудня у Білорусі в місцях несвободи перебувають 970 політв'язнів.
Джерело: Правозахисний центр "Весна"
Деталі: Повідомляється, що у грудні кількість політв'язнів збільшилася на 82 особи, неухильно зростаючи.
Зазначається, що протягом місяця білоруська влада активно застосовувала кримінальне переслідування громадян з політичних мотивів, призначаючи демонстративно жорсткі покарання окремим політв'язням. За грудень ПЦ "Весна" відомо про 29 адміністративних арештів тривалістю 381 доба.
Крім того, тривають затримання учасників мирних акцій протесту, а також довільні затримання громадян за використання біло-червоно-білої символіки.
Нагадаємо: У серпні 2020 року Олександр Лукашенко фальсифікував вибори президента, перед тим не допустивши до виборів основних своїх опонентів, переслідуючи їх за вигаданими кримінальними справами. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести.