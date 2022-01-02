Кількість політв'язнів у Білорусі наближається до тисячі

Станом на 30 грудня у Білорусі в місцях несвободи перебувають 970 політв'язнів.

Джерело: Правозахисний центр "Весна"

Деталі: Повідомляється, що у грудні кількість політв'язнів збільшилася на 82 особи, неухильно зростаючи.

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Зазначається, що протягом місяця білоруська влада активно застосовувала кримінальне переслідування громадян з політичних мотивів, призначаючи демонстративно жорсткі покарання окремим політв'язням. За грудень ПЦ "Весна" відомо про 29 адміністративних арештів тривалістю 381 доба.

Крім того, тривають затримання учасників мирних акцій протесту, а також довільні затримання громадян за використання біло-червоно-білої символіки.

Нагадаємо: У серпні 2020 року Олександр Лукашенко фальсифікував вибори президента, перед тим не допустивши до виборів основних своїх опонентів, переслідуючи їх за вигаданими кримінальними справами. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести.