У Кейптауні палає будівля парламенту ПАР
Будівля парламенту в Кейптауні, столиці Південно-Африканської Республіки, охоплена вогнем.
Джерело: AFP
Деталі: У будівлі південноафриканського парламенту сталася пожежа.
Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZA pic.twitter.com/GQYHxcYk40
— RB (@RoshBardien) January 2, 2022
Пожежно-рятувальна служба Кейптауна підтвердила, що вогонь вирує в будівлі парламенту та додала, що наразі на місці події працюють пожежники.
#UPDATE Major fire breaks out in South African parliament building, Cape Town, flames and huge column of smoke seen— AFP News Agency (@AFP) January 2, 2022
"The roof has caught fire and the National Assembly building is also on fire," spokesman for emergency services says https://t.co/g5AnqsDC96 pic.twitter.com/a83AUTU9u8
Місцеві ЗМІ повідомляють про полум’я та стовп диму над парламентом. Причини пожежі поки невідомі.