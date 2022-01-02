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У Кейптауні палає будівля парламенту ПАР

Неділя, 2 січня 2022, 08:43
Вогонь над будівлею парламенту у ПАР, скрін з відео

Будівля парламенту в Кейптауні, столиці Південно-Африканської Республіки, охоплена вогнем.

Джерело: AFP

Деталі: У будівлі південноафриканського парламенту сталася пожежа.

Пожежно-рятувальна служба Кейптауна підтвердила, що вогонь вирує в будівлі парламенту та додала, що наразі на місці події працюють пожежники.

Місцеві ЗМІ повідомляють про полум’я та стовп диму над парламентом. Причини пожежі поки невідомі.

Пожежа у парламенті ПАР
Пожежа у парламенті ПАР
Фото Algoa FM News

Теми: пожежанадзвичайна подіяАфрика


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