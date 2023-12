У Кейптауні палає будівля парламенту ПАР

Будівля парламенту в Кейптауні, столиці Південно-Африканської Республіки, охоплена вогнем.

Джерело: AFP

Деталі: У будівлі південноафриканського парламенту сталася пожежа.

Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZA pic.twitter.com/GQYHxcYk40

Пожежно-рятувальна служба Кейптауна підтвердила, що вогонь вирує в будівлі парламенту та додала, що наразі на місці події працюють пожежники.

#UPDATE Major fire breaks out in South African parliament building, Cape Town, flames and huge column of smoke seen



"The roof has caught fire and the National Assembly building is also on fire," spokesman for emergency services says https://t.co/g5AnqsDC96 pic.twitter.com/a83AUTU9u8