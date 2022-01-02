Російські окупанти повністю заблокували більшість КПВВ на сході

Представники окупаційної влади ОРДЛО продовжують блокувати рух на 5 із 7 дорожніх коридорів.

Джерело: МВС

Деталі: Відповідно до рішення Командувача операції Об’єднаних сил, усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування з окупованими територіями на сході України. Контрольні пункти функціонують щоденно з 8:00 до 16:00. Водночас загарбники обмежують громадян й перешкоджають їх проїзду в обидві сторони.

У МВС повідомляють, що щоденно пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській". За тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 553 особи, а на контрольовану територію – 5 512 осіб.

Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти дозволяють пропуск лише деяким людям двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 424 особи та 84 транспортні засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини водночас 292 особи та 72 транспортних засоби проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Крім того, через КПВВ "Щастя" проїхали 3 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для населення тимчасово окупованої території України було доправлено будівельні матеріали, товари медичного призначення та комп’ютерну техніку.

Чиновники нагадали, що Кабінет міністрів України 29 грудня скасував вимогу щодо самоізоляції для осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ - громадянам більше не потрібно встановлювати мобільний додаток "Вдома".