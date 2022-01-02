В Нідерландах поліція розігнала незаконну вечірку з сотнями учасників

Нідерландська поліція у місті Рейсвейк розігнала незаконну новорічну вечірку за участі сотень учасників, що відбувалася в порушення коронавірусних обмежень.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у матеріалі телерадіокомпанії NOS.

До приміщення покинутого заводу з виробництва цегли в Рейсвейку прибули десять поліцейських фургонів, і кілька сотень офіцерів були мобілізовані, щоб переконати людей розійтися. Поліція провела кілька арештів, хоча втручання відбулося без застосування насильства.

Вечірка розпочалася близько 22:00 у п'ятницю. На ній були присутні сотні відвідувачів з Нідерландів та з-за кордону. Іноземні відвідувачі в основному приїхали з Бельгії та Франції, але були також німці, італійці та іспанці. Свої автомобілі, трейлери та мікроавтобуси вони паркували як на місці самого цегельного заводу, так і на вузькій набережній річки.

Вони сказали, що дізналися про вечірку через соцмережі.

"Це незаконна вечірка, вона заборонена. Більше того, так не годиться під час коронавірусної кризи. Обмеження стосуються всіх!" - заявив місцевий мер Хосан Мейєрс.

Після розгону вечірки поліція вилучила дванадцять транспортних засобів, а також генераторні установки та звукове обладнання. Щонайменше трьох осіб затримано за керування транспортним засобом у нетверезому стані або невиконання вказівок поліції.

У Нідерландах діють суворі обмежувальні заходи після того як влада перед святами запровадила локдаун для стримування нового спалаху коронавірусу. Усі несуттєві магазини, ресторани, бари, кінотеатри, музеї та театри закриті до 14 січня, а школи – принаймні до 9 січня. На вулиці дозволено збиратися лише по двоє осіб, за винятком, наприклад, похоронів. Але жодних обмежень у пересуванні немає.