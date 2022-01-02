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У Києві п’яний водій збив дитину на переході й намагався втекти

Неділя, 2 січня 2022, 16:36
У Києві п’яний водій збив дитину на переході й намагався втекти
скріншот відео поліції

Київські патрульні затримали нетверезого водія, який, ймовірно, збив дитину на пішохідному переході й утік.

Джерело: МВС

Дослівно: "Учора близько 21-ї години автомобіль BMW на швидкості скоїв наїзд на 12-річного хлопчика, який переходив дорогу пішохідним переходом на вулиці Світлицького (Виноградар, Подільський район – ред).

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Винуватець з місця пригоди втік, навіть не зупинившись. Дитину з травмами шпиталізували до лікарні".

Деталі: Напрямок, у якому поїхало авто, вдалося встановити завдяки камерам відеоспостереження "Безпечне місто", його оперативно зупинили.

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У поліції зазначають, що водій під час спілкування з поліцейськими поводився зухвало. Інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і висновок лікаря-нарколога з медичного закладу, куди порушника доставили для перевірки. В його крові виявили один проміле алкоголю.

Патрульні затримали ймовірного винуватця ДТП і передали слідчо-оперативній групі для подальшого з'ясування усіх обставин події. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Українська правда
Теми: КиївдітиДТПполіція
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