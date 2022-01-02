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Синоптики попереджають про ожеледицю, хуртовини й вітер

Неділя, 2 січня 2022, 17:20
Синоптики попереджають про ожеледицю, хуртовини й вітер
pixabay

У понеділок вночі у північних, центральних та східних областях очікується ожеледиця, у ряді областей хуртовини, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "3 січня вночі у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значний сніг, хуртовини, в Україні протягом доби пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий".

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Деталі: На Київщині вночі мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця, температура 2-4° морозу.

Вдень невеликий дощ, температура 5-7° тепла. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У північних, центральних та східних областях в ніч на понеділок очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значний сніг, хуртовини, у південних та західних областях місцями невеликі опади. Температура 1-6° морозу, у східній частині 9-14° морозу, у західних областях 0-5° тепла.

ВІДЕО ДНЯ

Вдень у більшості областей невеликий дощ, температура 3-8° тепла, на Прикарпатті 10-12° тепла. В Україні пориви західного вітру 15-20 м/с.

Українська правда
Теми: погода
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