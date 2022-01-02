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Бустерну дозу можуть дозволити для всіх охочих – санлікар

Неділя, 2 січня 2022, 19:16
Бустерну дозу можуть дозволити для всіх охочих – санлікар
фото КМДА

Найближчим часом може бути прийнято рішення про дозвіл на отримання бустерної дози вакцини проти коронавірусу для всіх охочих.

Джерело: головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю Українському радіо

Пряма мова: "Є вже рішення Національної технічної групи експертів (НТГЕІ – ред.) про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для осіб віком 60+ років. Це рішення найближчим часом буде введено наказом Міністерства охорони здоров’я... Я думаю, що з 10-15 січня.

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Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, яке буде проводитись 5 січня, де буде розглядатися питання про універсальний доступ до бустерних доз вакцини, для всіх охочих".

Деталі: Кузін нагадав, що станом на сьогодні бустерні дози рекомендовані для медичних працівників і працівників будинків інтернатного типу.

Він також зазначив, що проведення бустерної дози збільшує термін дії сертифікату про вакцинацію на 270 днів.  

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше у МОЗ пояснили, чим додаткова доза COVID-вакцини відрізняється від бустерної.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ
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