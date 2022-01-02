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Путін обговорив свої ідеї щодо "гарантій безпеки" з Ердоганом

Неділя, 2 січня 2022, 20:03
Путін обговорив свої ідеї щодо гарантій безпеки з Ердоганом
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом обговорив пропозиції РФ щодо вироблення так званих "гарантій безпеки".

Джерело: прес-служба Кремля

Дослівно: "Було порушено і міжнародні теми, включаючи відомі пропозиції щодо вироблення юридично оформлених домовленостей, що гарантують безпеку Російської Федерації, ситуацію в Закавказзі, питання сирійського та лівійського врегулювання".

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Деталі: У Кремлі додали, що сторони домовилися про продовження особистих контактів.

Передісторія:

  • 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 
  • У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.
  • Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наполягає, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх переговорах між США та Росією з питань безпеки навколо України.
  • Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.
  • Також очікується, що представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: ПутінЕрдоганНАТОРосіяТуреччина
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