Путін обговорив свої ідеї щодо "гарантій безпеки" з Ердоганом

Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом обговорив пропозиції РФ щодо вироблення так званих "гарантій безпеки".

Джерело: прес-служба Кремля

Дослівно: "Було порушено і міжнародні теми, включаючи відомі пропозиції щодо вироблення юридично оформлених домовленостей, що гарантують безпеку Російської Федерації, ситуацію в Закавказзі, питання сирійського та лівійського врегулювання".

Деталі: У Кремлі додали, що сторони домовилися про продовження особистих контактів.

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