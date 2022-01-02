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У Запоріжжі горів гуртожиток, евакуювали 28 людей

Неділя, 2 січня 2022, 20:39
У Запоріжжі горів гуртожиток, евакуювали 28 людей
фото ДСНС

У Запоріжжі сталася пожежа в гуртожитку сімейного типу, врятовано 28 людей.

Джерело: ДСНС

Деталі: 2 січня о 02:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку сімейного типу на вул. Панфьорова у Шевченківському районі Запоріжжя.

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Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на другому поверсі у кімнаті загального користування горять домашні речі та меблі на загальній площі 15 м кв.

Вогнеборці за допомогою висувної драбини врятували 28 людей, 5 з яких діти.

 

Зазначається, що через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. О 02:50 рятувальники локалізували пожежу, а о 02:57 повністю ліквідували горіння.

ВІДЕО ДНЯ
 

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

На місці події працювало 9 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу.

Українська правда
Теми: Запоріжжя
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