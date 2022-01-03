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Російські літаки бомбили провінцію в Сирії – ЗМІ

Понеділок, 3 січня 2022, 02:28
фото: AFP

Російські військові літаки бомбардували у неділю райони поблизу північно-західного сирійського міста Ідліб. Зокрема, скинули бомби на водонапірну башту, яка забезпечує водою місто з мільйонним населенням.

Джерело: Reuters із посиланням на очевидців та адміністрацію Ідліба

Деталі: За інформацією видання, російські літаки "скинули бомби на кілька міст і головну водонапірну станцію, що обслуговує місто Ідліб, населення якого становить понад мільйон".

Високопоставлений представник ООН, який підтвердив, що водна станція була "сильно пошкоджена" в результаті авіаудару, сказав, що такі атаки погіршили гуманітарне становище мільйонів переміщених сирійців.

За словами очевидців, авіудари припали на тваринницькі та птахофабрики поблизу прикордонного переходу Баб-ель-Хава з Туреччиною.

"Росіяни націлюються на на інфраструктурні та господарські об’єкти. Це лише посилює страждання людей", – заявив Абу Хазем Ідлібі, чиновник з адміністрації міста, яке перебуває під контролем опозиції.

Ударами також були атаковані імпровізовані табори, в яких проживають тисячі переселенців, поблизу населеного пункту Джиср аль Шукхур, на захід від Ідлібу, де було вбито двох дітей і одну жінку і поранено 10 мирних жителів.

Росія та сирійська армія поки не коментували цих повідомлень.

Нагадаємо:

  • У сирійській провінції Ідліб Росія підтримує наступ армії президента Башара Асада, а Туреччина підтримує повстанців.
  • Наприкінці лютого 2020 року літаки Сирії та РФ атакували турецьких військових в Ідлібі – загинули 33 людини.
  • 5 березня 2020-го РФ і Туреччина оголосили про припинення вогню в Ідліб.

Знати більше: Війна на трьох: що означає протистояння між Туреччиною, Росією і Сирією

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Теми: СиріяРосія


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