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РосЗМІ: На початку року Росія проведе навчання стратегічних ядерних сил

Понеділок, 3 січня 2022, 02:30
РосЗМІ: На початку року Росія проведе навчання стратегічних ядерних сил
Фото: РИА Новости

Російське видання повідомляє, що на початку 2022 року РФ проведе навчання стратегічних ядерних сил, тоді як на 10 січня заплановані переговори Штатів і Росії, на яких обговорять Україну.

Джерело: росЗМІ ТАСС із посиланням на джерело, близьке до Міноборони Росії

Дослівно: "Стратегічні командно-штабні навчання (СКШН) "Грім" за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил (СЯС) РФ відбудуться на початку 2022 року".

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Пряма мова: "Навчання "Грім" за участю російської ядерної тріади заплановано на початок 2022 року".

Деталі: При цьому видання не має у розпорядженні офіційного підтвердження цієї інформації.

СКШН із СЯС проводяться щорічно, зазвичай наприкінці " військового " навчального року.

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У межах цих навчань підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по полігону Кура на Камчатці, атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає МБР по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії.

Також виконується навчально-бойовий пуск МБР зі складу ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки Дальньої авіації ПКС РФ.

21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу на розширеному засіданні колегії військового відомства повідомив, що СКШН "Схід" і "Грім" планують провести у 2022 році.

Нагадаємо: Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.

Теми: Росіяармія
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