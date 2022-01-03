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Минулої доби виявили понад 1800 хворих на ковід, більше сотні людей померли

Понеділок, 3 січня 2022, 08:16
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

За добу 2 січня в Україні зафіксували 1 804 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 97 дітей та 24 медпрацівники.

 

Тож минулої доби в Україні госпіталізовано – 1 168 осіб, зафіксовано  летальних випадків – 114, одужали 2 537 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 676 342 особи;
  • одужало – 3 479 725 осіб;
  • летальних випадків – 96 301;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 824 014.

Додатково: 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні були зачинені. В інші дні - працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут vaccination.covid19.gov.ua/list або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 713 311 людей.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019


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