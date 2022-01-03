Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Минулої доби виявили понад 1800 хворих на ковід, більше сотні людей померли

Понеділок, 3 січня 2022, 07:16
Минулої доби виявили понад 1800 хворих на ковід, більше сотні людей померли
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

За добу 2 січня в Україні зафіксували 1 804 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 97 дітей та 24 медпрацівники.

Реклама:
 

Тож минулої доби в Україні госпіталізовано – 1 168 осіб, зафіксовано  летальних випадків – 114, одужали 2 537 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 676 342 особи;
  • одужало – 3 479 725 осіб;
  • летальних випадків – 96 301;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 824 014.

Додатково: 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні були зачинені. В інші дні - працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут vaccination.covid19.gov.ua/list або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

ВІДЕО ДНЯ

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 713 311 людей.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: