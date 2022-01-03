"Ковідна тисяча": українці витратили вже 638 мільйонів гривень

Українці відкрили 7,1 мільйона карток у банках для нарахування виплат за програмою "єПідтримка", понад 6,1 млн вакцинованих громадян подали заявки на отримання тисячі гривень, а на різні послуги витратили вже 638 млн гривень.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Результати лише за три тижні: 7,3 млн — відкритих карток "єПідтримка" в банках, 6,1 млн — заявок на отримання виплат у "Дії", 638 млн грн — вже витратили українці.

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Пройдений етап для "Дії" – лише частина нашої глобальної візії. Ми впевнено рухаємось за планом. "Дія" об'єднала круту команду професіоналів заради однієї мети - створити найзручнішу державу у світі з точки зору отримання послуг".

Деталі: За даними міністра, 2 січня було пройдено позначку в 13 мільйонів унікальних користувачів "Дії".

За 2021 рік кількість користувачів зросла більш ніж у 5 разів. Нині щоденний приріст нових користувачів — плюс 50-70 тисяч. "Це божевільні темпи зростання навіть для будь-якого технологічного бізнесу", - зазначив Федоров.

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У додатку зараз 15 документів та 9 послуг.

"Дію" приймають більше 1 800 організацій по всій країні.

Порталом "Дія" користуються 12 млн українців. 72 держпослуги онлайн у різних сферах вже доступні для кожного, додав міністр.