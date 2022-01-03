В Ізраїлі почали колоти четверту дозу вакцини проти коронавірусу

Ізраїль схвалив масштабне застосування четвертої дози вакцини від коронавірусу: тепер усі люди віком від 60 років, а також медичний персонал повинні пройти ще одну вакцинацію.

Джерело: глава ізраїльського уряду Нафталі Беннет, якого цитує DW

Деталі: Міністерство охорони здоров'я затвердило дозвіл на це через поширення омікрон-варіанту коронавірусу. Ізраїль став однією з перших країн у світі, де було введено четверту дозу вакцини від COVID-19: спочатку для людей з ослабленою імунною системою, незабаром кампанія вакцинації була поширена на мешканців будинків для людей похилого віку та пацієнтів геріатричних центрів в Ізраїлі.

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Згідно з оприлюдненим у неділю повідомленням ізраїльської влади, за останні сім днів кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією зросла в країні на 195 відсотків порівняно з попереднім тижнем. У неділю протягом 24 годин було виявлено 4206 випадків зараження.

Беннет попередив, що незабаром кількість заражень може зрости до "50 000 випадків на добу". Прем'єр-міністр Ізраїлю закликав усіх дорослих та дітей у країні пройти вакцинацію проти коронавірусу.

Із 9,2 мільйона мешканців Ізраїлю понад чотири мільйони вже отримали три дози вакцини від коронавірусу. З початку пандемії в країні було зареєстровано майже 1,4 мільйона випадків зараження COVID-19, з яких 8244 закінчилися летально.