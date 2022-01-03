Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава комітету з розвідки США: вторгнення РФ в Україну призведе до ще більшого посилення НАТО

Понеділок, 3 січня 2022, 10:00
Глава комітету з розвідки США: вторгнення РФ в Україну призведе до ще більшого посилення НАТО
Адам Шифф. фото з Вікіпедії

Глава комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф вважає дуже ймовірним російське вторгнення в Україну і, на його думку, стримати президента РФ можуть лише величезні санкції.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS, повідомляє "Європейська правда".

"Для стримування нового вторгнення Росії в Україну, яка здається дуже ймовірним, знадобляться величезні санкції проти РФ. І я вважаю, що наші союзники повинні бути твердими в цьому питанні. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині" - заявив Шифф.

Реклама:

Також, на його думку, потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо РФ вторгнеться в Україну, це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне Альянс далі.

"Ми наблизимо більше сил НАТО до Росії. Вторгнення матиме протилежний ефект від того, чого намагається досягти Путін" - сказав глава комітету.

"Боюся, що Путін дуже ймовірно піде на вторгнення. Я не розумію повної мотивації, чому саме зараз він це робить, але він, безперечно, має намір до цього, якщо ми не зможемо переконати його в іншому. І я думаю, що ніщо інше, як рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає його, і це саме те, що нам потрібно зробити з нашими союзниками" - наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів Америки і України в ніч на понеділок провели телефонну розмову, присвячену російській загрозі.

Байден "чітко запевнив", що США "дадуть рішучу відповідь, якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну".

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: