Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава комітету з розвідки США: вторгнення РФ в Україну призведе до ще більшого посилення НАТО

Понеділок, 3 січня 2022, 11:00
Адам Шифф. фото з Вікіпедії

Глава комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф вважає дуже ймовірним російське вторгнення в Україну і, на його думку, стримати президента РФ можуть лише величезні санкції.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS, повідомляє "Європейська правда".

"Для стримування нового вторгнення Росії в Україну, яка здається дуже ймовірним, знадобляться величезні санкції проти РФ. І я вважаю, що наші союзники повинні бути твердими в цьому питанні. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині" - заявив Шифф.

Також, на його думку, потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо РФ вторгнеться в Україну, це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне Альянс далі.

"Ми наблизимо більше сил НАТО до Росії. Вторгнення матиме протилежний ефект від того, чого намагається досягти Путін" - сказав глава комітету.

"Боюся, що Путін дуже ймовірно піде на вторгнення. Я не розумію повної мотивації, чому саме зараз він це робить, але він, безперечно, має намір до цього, якщо ми не зможемо переконати його в іншому. І я думаю, що ніщо інше, як рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає його, і це саме те, що нам потрібно зробити з нашими союзниками" - наголосив він.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів Америки і України в ніч на понеділок провели телефонну розмову, присвячену російській загрозі.

Байден "чітко запевнив", що США "дадуть рішучу відповідь, якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну".

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоГенерал, який керував захопленням Криму, очолив операцію РФ у Казахстані

У справі Порошенка не арештовували активи "Прямого" та "5 каналу" – ДБР

У Міноборони розповіли, кого і як залучатимуть до загонів тероборони

Ковід: в Україні понад 7 тисяч нових заражень, найбільше – у Києві

Головні новини четверга і ночі: арешт майна Порошенка, ситуація в Казахстані

Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть "об'єднаний фронт" з Європою – Держдеп

Усі новини...
Останні новини
15:31
Назарбаєв із сім'єю виїхав з Казахстану – ЗМІ
15:14
Посли G7 оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік
15:10
З 1 січня в Україні змінилась вартість первинної реєстрації авто
14:54
Генсек НАТО обговорив з керівництвом Фінляндії та Швеції російське питання
14:13
Угорська поліція відкрила вогонь по вантажівці з мігрантами
13:58
фотоГенерал, який керував захопленням Криму, очолив операцію РФ у Казахстані
13:49
Виконання вимог РФ до НАТО знищить безпекову стратегію Швеції - чиновник
13:34
2 державні обленерго планують продати "Енергоатому" свої енергозбути
13:21
відеоМіноборони РФ показало перекидання військ та озброєнь до Казахстану
12:43
У справі Порошенка не арештовували активи "Прямого" та "5 каналу" – ДБР
Усі новини...