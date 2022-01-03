Глава комітету з розвідки США: вторгнення РФ в Україну призведе до ще більшого посилення НАТО

Глава комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф вважає дуже ймовірним російське вторгнення в Україну і, на його думку, стримати президента РФ можуть лише величезні санкції.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS, повідомляє "Європейська правда".

"Для стримування нового вторгнення Росії в Україну, яка здається дуже ймовірним, знадобляться величезні санкції проти РФ. І я вважаю, що наші союзники повинні бути твердими в цьому питанні. Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині" - заявив Шифф.

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Також, на його думку, потужним стримуючим фактором є розуміння того, що якщо РФ вторгнеться в Україну, це наблизить НАТО до Росії, а не відштовхне Альянс далі.

"Ми наблизимо більше сил НАТО до Росії. Вторгнення матиме протилежний ефект від того, чого намагається досягти Путін" - сказав глава комітету.

"Боюся, що Путін дуже ймовірно піде на вторгнення. Я не розумію повної мотивації, чому саме зараз він це робить, але він, безперечно, має намір до цього, якщо ми не зможемо переконати його в іншому. І я думаю, що ніщо інше, як рівень санкцій, якого Росія ніколи не бачила, не втримає його, і це саме те, що нам потрібно зробити з нашими союзниками" - наголосив він.

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Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів Америки і України в ніч на понеділок провели телефонну розмову, присвячену російській загрозі.

Байден "чітко запевнив", що США "дадуть рішучу відповідь, якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну".

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