Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Невелике потепління, місцями дощі з мокрим снігом, на Різдво похолодає – прогноз

Понеділок, 3 січня 2022, 12:26
фото Ельдара Сарахмана, УП

Найближчої доби погоду більшості областей визначатиме тепла та волога повітряна маса, на Різдво похолодає.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: 4 січня в Україні місцями невеликий дощ, вдень у західних областях помірні дощі, у Карпатах, уночі та на північному сході країни з мокрим снігом.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі та у східних областях пориви 15-20 м/с, вдень у Карпатах 25-28 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на північному сході та в Карпатах 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні на Одещині до 11°.

У Києві у вівторок уночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів; температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

5 січня в Україні дощі, у Карпатах, східних та північно-східних областях з мокрим снігом, у південній частині, вдень та в центральних областях без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, на півдні та на Прикарпатті до 12° тепла; у східних, північно-східних областях та у Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У четвер у західних, вночі та північних областях невеликий (у Карпатах помірний) мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів. Температура у західних, північних та більшості центральних областей вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, на півдні до 12° тепла.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, 5 січня вночі, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с. На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця.

У столиці у середу хмарно із проясненнями. Уночі помірний, вдень невеликий дощ. Температура вночі 2-4°, вдень 6-8° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Пряма мова Діденко: "Зниження температури повітря в Україні очікується 7 січня на Різдво".

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Держсекретар США про Казахстан: Коли росіяни у вашому домі, їх важко змусити піти

оновленоНАТО має бути готовим до провалу діалогу з РФ – Столтенберг

фото, доповненоСитуація в Алмати: трупи, грабежі, нестача хліба, черги до банкоматів

Киргизстан і Таджикистан відправлять своїх військових до Казахстану

фотоМВС Казахстану заявило про затримання майже 4 тисяч людей

документАрешт активів "Прямого" й "5 каналу": адвокат Порошенка звинуватив ДБР у брехні

Усі новини...
погода
В Україні посилюється вітер, очікуються хуртовини
Синоптики попереджають про ожеледицю, хуртовини й вітер
Погода у неділю й понеділок: легкий морозець та трохи снігу
Останні новини
23:31
Військові Лукашенка в Казахстані "розпочали виконання завдань"
23:02
Держсекретар США про Казахстан: Коли росіяни у вашому домі, їх важко змусити піти
22:41
60% німців підтримують "Північний потік-2" – опитування
21:50
Блінкен про заяви РФ щодо України: Як лис би стверджував, що йому загрожують кури
21:25
оновленоНАТО має бути готовим до провалу діалогу з РФ – Столтенберг
20:52
Іран заявив про готовність до переговорів щодо збитого літака МАУ
20:02
Блінкен обговорив із Кулебою потенційні дії США і союзників щодо військ РФ
19:45
У Києві зросла кількість смертей від Covid
19:05
фото, доповненоСитуація в Алмати: трупи, грабежі, нестача хліба, черги до банкоматів
18:37
Країни НАТО погодили позицію на переговори з Росією
Усі новини...