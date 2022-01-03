Невелике потепління, місцями дощі з мокрим снігом, на Різдво похолодає – прогноз

Найближчої доби погоду більшості областей визначатиме тепла та волога повітряна маса, на Різдво похолодає.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: 4 січня в Україні місцями невеликий дощ, вдень у західних областях помірні дощі, у Карпатах, уночі та на північному сході країни з мокрим снігом.

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Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі та у східних областях пориви 15-20 м/с, вдень у Карпатах 25-28 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на північному сході та в Карпатах 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні на Одещині до 11°.

У Києві у вівторок уночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів; температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

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5 січня в Україні дощі, у Карпатах, східних та північно-східних областях з мокрим снігом, у південній частині, вдень та в центральних областях без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, на півдні та на Прикарпатті до 12° тепла; у східних, північно-східних областях та у Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У четвер у західних, вночі та північних областях невеликий (у Карпатах помірний) мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів. Температура у західних, північних та більшості центральних областей вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, на півдні до 12° тепла.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, 5 січня вночі, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с. На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця.

У столиці у середу хмарно із проясненнями. Уночі помірний, вдень невеликий дощ. Температура вночі 2-4°, вдень 6-8° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Пряма мова Діденко: "Зниження температури повітря в Україні очікується 7 січня на Різдво".