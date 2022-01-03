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У Німеччині анонсували переговори "нормандських радників" у різних форматах

Понеділок, 3 січня 2022, 14:24
Штеффен Гебештрайт. фото "Укрінформу"

Політичні радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії проведуть цього тижня окремі зустрічі в різних форматах.

Про це в понеділок розповів речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Передбачена розмова між паном Плетнером (радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки – Ред.), його французьким колегою і російським візаві цього тижня. Незалежно від цих переговорів Плетнер і його французький колега зустрінуться також цього тижня з українським партнером" - сказав Гебештрайт.

Речник не назвав конкретної дати зустрічей. Він додав, що останніми тижнями новий уряд Німеччини неодноразово підкреслював зацікавленість і готовність Берліна та Парижа зустрітися в Нормандському форматі на всіх рівнях. Про це, за його словами, було поінформовано президентів України та Росії.

Раніше повідомлялось про плани проведення переговорів між радником федерального канцлера Єнсом Плетнером і представником Росії Дмітрієм Козаком. 

Україну сторону у форматі на рівні політичних радників представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів Америки і України в ніч на понеділок провели телефонну розмову, присвячену російській загрозі.

Ввечері 31 грудня Джо Байден, за пропозицією російської сторони, провів розмову з президентом РФ Владіміром Путіним. Розмова із Зеленським мала на меті поінформувати українську сторону про ці перемовини.

Читайте більше на цю тему: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

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