Зеленський доручив створити декілька природних парків та розширити існуючі

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими передбачено створення національних природних парків "Пуща Радзівіла", "Куяльницький" і "Холодний Яр".

Джерело: Офіс президента

Деталі: Також в указах йдеться про збільшення меж території Карпатського біосферного заповідника, національного природного парку "Меотида", національного природного парку "Вижницький" та ботанічного заказника загальнодержавного значення "Староманзирський".

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Національний природний парк "Холодний Яр" (6,8 тисячі гектарів землі) створять на Черкащині, "Куяльницький" (10,8 тисячі гектарів) на Одещині", "Пуща Радзівіла" (24 тисячі гектарів) на Рівненщині.

Окрім того, збільшиться територія Карпатського біосферного заповідника, до складу якого увійдуть 17,9 тис. га земель.

До території національного природного парку "Вижницький" включать 131 га земель державної власності на території Чернівецької області.

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До території національного природного парку "Меотида" передбачено включення 580,2 га земель державної власності Донецької області.