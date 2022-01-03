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У Білорусі перекинувся автобус з росіянами

Понеділок, 3 січня 2022, 17:16
усі фото: МОЗ білорусі

У Білорусі зіткнулися туристичний автобус "Сканія" з росіянами та легковий автомобіль "Рено".

Джерело: МОЗ Білорусі

Деталі: Внаслідок ДТП автобус перекинувся. 31-річний водій легкового авто, мешканець Кричева загинув на місці.

За попередніми даними, постраждав 41 пасажир (усі громадяни Росії) автобуса.

Зазначається, що 6 пасажирів перебувають у важкому стані, 18 – середньої тяжкості, решта легкого ступеня.

Наразі постраждалим надається медична допомога в обласній клінічній лікарні.

 

Теми: БілорусьРосіяДТП


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