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У Білорусі перекинувся автобус з росіянами

Понеділок, 3 січня 2022, 16:16
У Білорусі перекинувся автобус з росіянами
усі фото: МОЗ білорусі

У Білорусі зіткнулися туристичний автобус "Сканія" з росіянами та легковий автомобіль "Рено".

Джерело: МОЗ Білорусі

Деталі: Внаслідок ДТП автобус перекинувся. 31-річний водій легкового авто, мешканець Кричева загинув на місці.

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За попередніми даними, постраждав 41 пасажир (усі громадяни Росії) автобуса.

Зазначається, що 6 пасажирів перебувають у важкому стані, 18 – середньої тяжкості, решта легкого ступеня.

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Наразі постраждалим надається медична допомога в обласній клінічній лікарні.

 

Теми: БілорусьРосіяДТП
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