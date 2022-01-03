У Білорусі перекинувся автобус з росіянами
Понеділок, 3 січня 2022, 16:16
У Білорусі зіткнулися туристичний автобус "Сканія" з росіянами та легковий автомобіль "Рено".
Джерело: МОЗ Білорусі
Деталі: Внаслідок ДТП автобус перекинувся. 31-річний водій легкового авто, мешканець Кричева загинув на місці.
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За попередніми даними, постраждав 41 пасажир (усі громадяни Росії) автобуса.
Зазначається, що 6 пасажирів перебувають у важкому стані, 18 – середньої тяжкості, решта легкого ступеня.
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Наразі постраждалим надається медична допомога в обласній клінічній лікарні.