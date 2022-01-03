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Українського режисера на запит Росії затримали в Італії. МЗС намагається його звільнити

Понеділок, 3 січня 2022, 18:13
лавренчук, фото з фб

Українського театрального режисера Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії про його екстрадицію в РФ.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді", фейсбук-спільнота Free Eugene Lavrenchuk

Пряма мова Ніколенка: "Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації.

Суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. За сприяння генерального консульства громадянину було надано адвоката.

Нині консули та адвокат взаємодіють із італійськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів.

31 грудня нашого громадянина відвідав консул. Умови його тримання під вартою прийнятні, стан здоров‘я задовільний".

Деталі: Ніколенко наголосив, що консули тримають справу на особливому контролі.

У соцмережах повідомляють, що, за заявою росіян, Лавренчук, перебуваючи декілька років тому в Росії, нібито скоїв фінансове кримінальне правопорушення. Італія наразі вивчає запит з РФ.

Також у спільноті зазначається, що режисер був у Неаполі транзитом, його затримали перед посадкою у Львів.

Від 17 грудня він у СІЗО, його найдовше можуть там утримувати 60 днів.

Українська правда
Теми: ІталіяукраїнціРосіяМЗС


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