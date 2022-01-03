Трампа та його дітей викликають до суду

Генеральний прокурор Нью-Йорка виніс повістки до суду колишньому президентові США Дональду Трампу та двом його старшим дітям у зв'язку з цивільним розслідуванням ділової практики сім'ї.

Джерело: AP News із посиланням на заяву суду у понеділок

Деталі: Офіс генерального прокурора Летиції Джеймс дав запит на свідчення та документи від Дональда Трампа-старшого, Дональда Трампа-молодшого та Іванки Трамп "у зв'язку з розслідуванням оцінки власності, що належить або контролюється" Трампом та його компанією "Trump Organization".

Про спробу генерального прокурора отримати свідчення від колишнього президента було повідомлено у грудні, але звернення до суду у понеділок стало першим публічним розкриттям того факту, що слідчі також запитували інформацію у Іванки Трамп та Дональда Трампа-молодшого.

Суддя державного суду, який займався минулими суперечками, що виникли в результаті розслідування, погодився обговорити аргументи щодо повісток до суду, в яких також запитуються документи від Трампів на додаток до їхніх свідчень.

Трампи заявили, що боротимуться з повістками до суду. Аналогічний судовий позов був минулого року після того, як офіс Джеймс викликав до суду для свідчень іншого сина екс-президента – Еріка Трампа.

Летиція Джеймс витратила більше 2 років на те, щоб з'ясувати, чи не ввела організація Трампа в оману банки чи податкові органи щодо вартості активів: роздмухуючи їх, щоб отримати вигідні умови позики, або мінімізуючи їх, щоб отримати економію на податках.

Трамп минулого місяця подав на Джеймс до федерального суду, намагаючись покласти край її розслідуванню. У позові Трамп стверджував, що Джеймс намагається публічно очорнити його самого та його соратників.