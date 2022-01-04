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США залишать закритими майже 3 тисячі шкіл через поширення "омікрону"

Вівторок, 4 січня 2022, 03:58
США залишать закритими майже 3 тисячі шкіл через поширення омікрону
фото: Getty Images

Тисячі шкіл США відклали заплановане на цьому тижні повернення до класів після канікул або перейшли на дистанційне навчання на тлі поширення штаму Omicron.

Джерело: Reuters

Деталі: Як повідомляє видання, хоч у багатьох школах планують відновити навчання офлайн, в сильно постраждалому Нью-Йорку, де кожен третій тест на COVID-19 за останній тиждень був позитивним.

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За даними клініки Мейо, по всій країні в середньому 18% тестів були позитивними.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс пообіцяв зберегти роботу найбільшої шкільної системи країни, незважаючи на поширення вірусу.

Міста, включаючи Мілуокі, Клівленд і Детройт, або ввели онлайн-навчання, або взагалі скасували його для десятків тисяч учнів цього тижня, посилаючись як на дефіцит персоналу, так і на занепокоєння штамом Omicron.

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У Нью-Джерсі, де за останні тижні спостерігається одні з найвищих показників випадків захворювання, більшість міських шкільних округів запровадили віртуальні класи для початку нового року, включаючи Ньюарк, найбільше місто штату.

За даними Burbio, веб-сайту, який відстежує перебої в школах, цього тижня на національному рівні було закрито понад 2 750 шкіл.

Нагадаємо: Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США дозволило бустерні щеплення від коронавірусу підлітків у віці від 12 до 15 років, а також деяких дітей від 5 років.

Теми: СШАОмікрон
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