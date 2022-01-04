3 січня у 1 746 українців підтвердили Covid, найгірша ситуація в Києві

За добу 3 січня в Україні зафіксували 1 746 випадків захворювання на Covid-19, померли 135 хворих, госпіталізували 970 пацієнтів.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Одужали за минулу добу 3 629 осіб.

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Серед нових хворих 87 дітей і 21 медпрацівник.

Найбільше випадків захворювання у вихідний понеділок зафіксували у Києві (364), Харківській (141), Полтавській (129), Донецькій (124), Дніпропетровській і Київській (по 108) областях.

Смертельних випадків найбільше зареєстрували у Києві (16), Вінницькій (15), Дніпропетровській (12), Харківській і Черкаській (по 10) областях.

ВІДЕО ДНЯ

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 678 088 осіб, із них 3 483 354 особи одужали, 96 436 осіб померли.