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3 січня у 1 746 українців підтвердили Covid, найгірша ситуація в Києві

Вівторок, 4 січня 2022, 08:22
Динаміка нових і летальних випадків Covid, дашборд УП

За добу 3 січня в Україні зафіксували 1 746 випадків захворювання на Covid-19, померли 135 хворих, госпіталізували 970 пацієнтів.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я  

Деталі: Одужали за минулу добу 3 629 осіб.

Серед нових хворих 87 дітей і 21 медпрацівник.

Найбільше випадків захворювання у вихідний понеділок зафіксували у Києві (364), Харківській (141), Полтавській (129), Донецькій (124), Дніпропетровській і Київській (по 108) областях.

Смертельних випадків найбільше зареєстрували у Києві (16), Вінницькій (15), Дніпропетровській (12), Харківській і Черкаській (по 10) областях.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 678 088 осіб, із них 3 483 354 особи одужали, 96 436 осіб померли.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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