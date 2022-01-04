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У Японії заявляють, що розробили "довічну вакцину" проти Covid-19

Вівторок, 4 січня 2022, 07:58
У Японії заявляють, що розробили довічну вакцину проти Covid-19
Ілюстративне фото київської влади

Команда дослідників із Токійського інституту медичних наук розробила вакцину, яка захищатиме від коронавірусу протягом усього життя.

Джерело: "The Japan Times", "Суспільне"

Деталі: Клінічні дослідження препарату заплановані на 2023 рік.

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Наявні вакцини забезпечують лише тимчасовий імунітет від коронавірусу і для підтримки їхньої ефективності потрібна ревакцинація.

На думку дослідників, вакцина з довічною ефективністю призведе до величезної фінансової економії та дозволить швидше подолати пандемію. 

Для створення нового препарату вчені використали розроблену британським лікарем Едвардом Дженнером в 1796 році вакцину від віспи. В її основі лежить безпечний для людини вірус коров'ячої віспи.

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"Вона залишається єдиною вакциною, яка успішно знищила інфекційне захворювання, причому останнім відомим випадком був пацієнт у Сомалі в 1977 році після скоординованої глобальної кампанії вакцинації Всесвітньою організацією охорони здоров’я", – пише видання.

Почесний дослідник Токійського інституту медичних наук Мічінорі Кохара розповів, що новий препарат може виробляти потужні нейтралізуючі антитіла протягом тижня після щеплення і викликати найсильніший серед усіх існуючих вакцин клітинний імунітет. 

Однокомпонентну вакцину успішно протестували на мишах – імунітет у них тримався щонайменше 20 місяців. 

Також препарат випробували на макаках – у них вакцина сформувала захист від пневмонії.

Клінічні дослідження вакцини проведе фармацевтична компанія Nobelpharma. У випробуваннях візьмуть участь від 150 до 200 добровольців, які щеплені проти Covid-19 та перехворіли. 

У разі успішного результату, препарат дозволять до використання. 

За прогнозом розробників, це може статися не раніше 2024 року.

Цьому передувало: Група японських дослідників розробила набір для тестування, який допоможе діагностувати коронавірус на ранній стадії. Завдяки цьому тест-набору можна виявити у себе порушення нюху.

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019наукамедицина
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