Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вбивство президента Гаїті: Панама арештувала колумбійця, хотіла передати його США

Вівторок, 4 січня 2022, 08:37

Влада Панами арештувала в понеділок колишнього військовослужбовця колумбійської армії, розшукуваного для допиту у зв'язку з убивством минулого року президента Гаїті Жовенеля Моїса.

Джерело: "Reuters" із посиланням на двох людей, ознайомлених із цим питанням

Деталі: Джерела повідомили, що 43-річного Маріо Антоніо Паласіоса було затримано під час зупинки рейсу, яким його депортували з Ямайки до Колумбії.

Реклама:

Влада Гаїті звинуватила Паласіоса в тому, що він є частиною групи найманців, яка вбила Моїса і поранила його дружину під час нападу на резиденцію президента Гаїті в липні.

Паласіос був затриманий під час зупинки в Панамі і його попросили "добровільно" сісти на рейс до Сполучених Штатів, повідомило джерело в імміграційній службі Колумбії.

За словами джерела, у разі його спротиву офіційні особи Панами заявили, що забезпечуватимуть дотримання червоного повідомлення Інтерполу, випущеного Сполученими Штатами на додачу до того, що випустила Гаїті.

ВІДЕО ДНЯ

Неясно, чи Паласіос виїхав до США.

Влада Панами не опублікувала жодних публічних коментарів з цього приводу, але людина, знайома із ситуацією в Панамі, підтвердила, що Паласіос був затриманий.

На відео, яким поділилося з агентством Reuters джерело, яке відмовилося назвати своє ім'я, видно, як два імміграційні агенти супроводжують чоловіка, обличчя якого не показано, через територію, яка, вочевидь, була аеропортом Панами.

Колумбійський телеканал Noticias RNC також повідомив про затримання Паласіоса.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: