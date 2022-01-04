Вбивство президента Гаїті: Панама арештувала колумбійця, хотіла передати його США

Влада Панами арештувала в понеділок колишнього військовослужбовця колумбійської армії, розшукуваного для допиту у зв'язку з убивством минулого року президента Гаїті Жовенеля Моїса.

Джерело: "Reuters" із посиланням на двох людей, ознайомлених із цим питанням

Деталі: Джерела повідомили, що 43-річного Маріо Антоніо Паласіоса було затримано під час зупинки рейсу, яким його депортували з Ямайки до Колумбії.

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Влада Гаїті звинуватила Паласіоса в тому, що він є частиною групи найманців, яка вбила Моїса і поранила його дружину під час нападу на резиденцію президента Гаїті в липні.

Паласіос був затриманий під час зупинки в Панамі і його попросили "добровільно" сісти на рейс до Сполучених Штатів, повідомило джерело в імміграційній службі Колумбії.

За словами джерела, у разі його спротиву офіційні особи Панами заявили, що забезпечуватимуть дотримання червоного повідомлення Інтерполу, випущеного Сполученими Штатами на додачу до того, що випустила Гаїті.

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Неясно, чи Паласіос виїхав до США.

Влада Панами не опублікувала жодних публічних коментарів з цього приводу, але людина, знайома із ситуацією в Панамі, підтвердила, що Паласіос був затриманий.

На відео, яким поділилося з агентством Reuters джерело, яке відмовилося назвати своє ім'я, видно, як два імміграційні агенти супроводжують чоловіка, обличчя якого не показано, через територію, яка, вочевидь, була аеропортом Панами.

Колумбійський телеканал Noticias RNC також повідомив про затримання Паласіоса.