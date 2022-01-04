19 фальшивих ковід-сертифікатів виявили в аеропорту "Бориспіль" за тиждень

У період з 28 грудня 2021 року по 3 січня 2022 року на території аеропорту "Бориспіль" 19 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки.

Джерело: Головне управління Національної поліції в Київській області

Деталі: Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.