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19 фальшивих ковід-сертифікатів виявили в аеропорту "Бориспіль" за тиждень

Вівторок, 4 січня 2022, 09:30
19 фальшивих ковід-сертифікатів виявили в аеропорту Бориспіль за тиждень

У період з 28 грудня 2021 року по 3 січня 2022 року на території аеропорту "Бориспіль" 19 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки. 

Джерело: Головне управління Національної поліції в Київській області

Деталі: Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

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За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

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