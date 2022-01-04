Протести в Казахстані: у двох містах люди ночували на майданах

У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту проти різкого зростання вартості палива провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Джерело: "Радіо Азаттик", казахська служба "Радіо Свобода"

Деталі: В Актау протестувальники встановили намети та юрту. До міста прибули також жителі сусідніх регіонів, у тому числі міст Актобе та Уральськ.

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Удень 3 січня на площі в Актау, за оцінками очевидців, було кілька тисяч людей. До них прибув акім (голова) регіону, проте не зміг переконати їх розійтися.

Протестувальники закликали до відставки чинного уряду. Вимоги знизити вартість зрідженого газу розширилися: учасники акції вимагали також викорінення корупції та кумівства, зведення нових фабрик та заводів, скорочення безробіття.

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На опублікованих у соціальних мережах відео чути, як сотні людей на площі в Актау скандують "Шал, кет!" (казахською – "Старий, іди!").

Це гасло лунає на багатьох акціях, учасники яких виступають із вимогою до колишнього президента Нурсултана Назарбаєва піти з політики.

За словами активістів, на площі в Актау в радіусі близько двох кілометрів був недоступний мобільний інтернет. У соціальних мережах раніше поширилася інформація, що до Актау було направлено два літаки з військовими із сусідніх регіонів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв напередодні розмістив твіт, що в Актау розпочала роботу урядова комісія, і демонстранти "мають виявити відповідальність і готовність до діалогу".

Протести розпочалися кілька днів тому у місті нафтовиків Жанаозені – після різкого підвищення вартості зрідженого газу, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів.

Вранці 4 січня на площі у Жанаозені, за словами місцевих активістів, було близько 2 тисяч протестувальників. Люди вночі по черзі виступали на мітингу, під час якого казали, що "несправедливо, що люди змушені вимагати доступності газу в багатій на вуглеводні країні".

Жанаөзен. Митинг против повышения цен на газ. pic.twitter.com/kvL30XJe5n — Samat (@donsimao) January 2, 2022

Учасників акцій протесту в Актау та Жанаозені підтримали в інших містах Казахстану.

Близько 20 людей були затримані в Алмати. В Астані затримали трьох учасників протесту, понад 10 людей – у Шимкенті.

Акції протесту відбулися також в Актобе, Уральську та кількох інших містах.