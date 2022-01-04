У Києві у понеділок від Covid померли 16 осіб, зокрема 92-річна бабуся

У Києві 3 січня зафіксували 364 хворих із коронавірусом і 16 померлих від ускладнень, госпіталізували 114 осіб.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Одужали від Covid за минулу добу 285 жиелів столиці.

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Серед виявлених хворих 202 жінки і 147 чоловіків, 8 дівчаток (від 8 місяців) і 7 хлопчиків (від 11 місяців).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (99), Дарницькому (54) та в Оболонському (48) районах столиці.

У цей понеділок у Києві померли внаслідок коронавірусу 10 жінок (від 46 до 92 років) та 6 чоловіків (від 68 до 85 років).

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Госпіталізували 3 січня 22 особи з коронавірусом і 92 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом за час пандемії у Києві виявили 334 085 випадків інфікування коронавірусом, померли 8 233 людини, одужали 314 990 осіб.