Понад пів сотні кібератак на системи органів влади України відбили у грудні

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України у грудні 2021 року припинили і нейтралізували 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

Джерело: СБУ

Деталі: Це відбулося шляхом безпосереднього аналізу понад 28 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених за місяць.

Основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:

З'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);

Спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);

Атаки на веб-додатки (Web App Attack);

Шкідливе програмне забезпечення (Malware);

та інші.

На базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.

Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та попереджувати загрози в національному кіберпросторі.