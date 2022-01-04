Понад пів сотні кібератак на системи органів влади України відбили у грудні
Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України у грудні 2021 року припинили і нейтралізували 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.
Джерело: СБУ
Деталі: Це відбулося шляхом безпосереднього аналізу понад 28 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених за місяць.
Основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:
- З'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
- Спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
- Атаки на веб-додатки (Web App Attack);
- Шкідливе програмне забезпечення (Malware);
- та інші.
На базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.
Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та попереджувати загрози в національному кіберпросторі.