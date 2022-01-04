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Понад пів сотні кібератак на системи органів влади України відбили у грудні

Вівторок, 4 січня 2022, 12:10

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України у грудні 2021 року припинили і нейтралізували 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

Джерело: СБУ

Деталі: Це відбулося шляхом безпосереднього аналізу понад 28 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених за місяць.

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Основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:

  • З'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
  • Спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • Атаки на веб-додатки (Web App Attack);
  • Шкідливе програмне забезпечення (Malware);
  • та інші.
 

На базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. 

Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та попереджувати загрози в національному кіберпросторі.

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Теми: кібербезпекаСБУ
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