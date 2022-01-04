У Києві горів ЮБК на Трухановому острові
Вівторок, 4 січня 2022, 14:21
У Києві на Трухановому острові в ніч на 3 січня горів розважальний комплекс "Південний берег Києва", відомий як ЮБК.
Джерело: Facebook-сторінка Головного управління ДСНС у Києві, Telegram-канал ЮБК
Деталі: Повідомлення про пожежу на Трухановому острові надійшло до рятувальників 3 січня о 23:20.
Вогнеборці, прибувши на місце, побачили, що вогнем охоплена одноповерхова дерев'яна будівля, що зараз не використовується.
О 00:22 пожежу будо локалізовано на площі 500 кв. м, о 00:57 її ліквідували.
Жертв та постраждалих немає.
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Водночас, представники ЮБК вважають, що йдеться про підпал.