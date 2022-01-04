У Києві горів ЮБК на Трухановому острові 

У Києві на Трухановому острові в ніч на 3 січня горів розважальний комплекс "Південний берег Києва", відомий як ЮБК.

Джерело: Facebook-сторінка Головного управління ДСНС у Києві, Telegram-канал ЮБК

Деталі: Повідомлення про пожежу на Трухановому острові надійшло до рятувальників 3 січня о 23:20.

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Вогнеборці, прибувши на місце, побачили, що вогнем охоплена одноповерхова дерев'яна будівля, що зараз не використовується.

О 00:22 пожежу будо локалізовано на площі 500 кв. м, о 00:57 її ліквідували.

Жертв та постраждалих немає.

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Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Водночас, представники ЮБК вважають, що йдеться про підпал.