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Зеленський приїхав у Буковель і зупинився в одному готелі з Коломойським

Вівторок, 4 січня 2022, 15:18
Radisson Blu Resort Bukovel, фото booking.com

Президент Володимир Зеленський приїхав у Буковель і розмістився в "Radisson Blu Resort Bukovel", де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною.

Джерело: два джерела "Української правди" 

Деталі: Президент приїхав у готель гірськолижного курорту 4 січня, охорона розмістилася в одному із сусідніх із ним номерів.

Водночас, на тому ж 5-му поверсі, що й Володимир Зеленський, гостює Ігор Коломойський зі своїм оточенням.

Родини президента у лакшері-готелі не бачили.

Коломойський прокоментував УП цей "збіг" так: "Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро – ред.)".

Паркувальний майданчик біля готелю 4 січня
Паркувальний майданчик біля готелю Radisson 4 січня
Фото: Михайло Ткач, Уп

Оновлено: Згодом Управління державної охорони України заявило, що на фото з парковки "Radisson немає транспортних засобів, якими користуються президент і його охорона.

Михайло Ткач, УП, оновлено
Теми: ЗеленськийКоломойський


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