Зеленський приїхав у Буковель і зупинився в одному готелі з Коломойським
Президент Володимир Зеленський приїхав у Буковель і розмістився в "Radisson Blu Resort Bukovel", де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною.
Джерело: два джерела "Української правди"
Деталі: Президент приїхав у готель гірськолижного курорту 4 січня, охорона розмістилася в одному із сусідніх із ним номерів.
Водночас, на тому ж 5-му поверсі, що й Володимир Зеленський, гостює Ігор Коломойський зі своїм оточенням.
Родини президента у лакшері-готелі не бачили.
Коломойський прокоментував УП цей "збіг" так: "Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро – ред.)".
Оновлено: Згодом Управління державної охорони України заявило, що на фото з парковки "Radisson немає транспортних засобів, якими користуються президент і його охорона.