СБУ викрила підпільну типографію, на якій штампували тисячі фейкових COVID-сертифікатів

Повідомлення про підозру одному з організторів схеми. фото: прокуратура закарпатської області

Служба безпеки викрила й ліквідувала підпільну типографію в прикордонних районах Закарпатської області, на якій виготовляли фіктивні міжнародні сертифікати про вакцинацію.

Джерело: пресслужба СБУ, facebook-сторінка Закарпатської обласної прокуратури

Дослівно: "СБУ ліквідувала масштабну схему виготовлення підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 у прикордонних районах України. Для серійної фальсифікації ділки створили у Закарпатській області власну підпільну типографію.

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Виробничі потужності "цеху" дозволяли ділкам щомісяця підробляти тисячі медичних документів.

Фіктивні документи "завіряли" підробленими печатками, QR-кодами та сфальсифікованими підписами сімейних лікарів.

Готову "продукцію" зловмисники реалізовували своїм клієнтам, яких підшукували через свого спільника в одному із медзакладів регіону".

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Деталі: Типографію організували чотири місцевих мешканці. Кілька з них працюють в районній автошколі, у приміщенні якої й розмістили потужності з виробництва підробних документів.

У прокуратурі повідомляють, що підписи лікарів підробив один із лікарів медзакладу Тячева, який також був залучений у схему підробки.

За версією слідства, крім міжнародних свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу, власники типографії виробляли негативні результати ПЛР-тестів. Вартість однієї довідки про негативний ПЛР-тест становила 500 грн.

Правоохоронці вважають, що прибутки організаторів схеми сягають сотень тисяч гривень.

У ході обшуків правоохоронці вилучили зразки фіктивних сертифікатів та довідок про тестування, підроблені печатки та телефони й флеш-накопичувачі, на яких є докази незаконної діяльності.

Учасникам злочину повідомили про підозру в скоєнні злочину за кримінальною статтею "Підроблення і збут офіційних документів та виготовленні підроблених печаток і штампів за попередньою змовою групою осіб". Підозрюваним загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.