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Суд звільнив від відповідальності викладача, який отримав хабар у розмірі $200

Вівторок, 4 січня 2022, 16:28
Суд звільнив від відповідальності викладача, який отримав хабар у розмірі $200
Павло Турсумуратов. Фото: сайт ЛНТУ

Суд закрив кримінальне провадження проти викладача Луцького національного технічного університету, якого підозрювали в отриманні хабаря від студента в розмірі 200 доларів.

Джерело: постанова Луцького міськрайонного суду

Деталі: Суддя Олеся Калькова закрила кримінальне провадження проти завідувача кафедри військової підготовки Павла Турсумуратова через закінчення строків давності.

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За версією слідства, Турсумуратов отримав 200 доларів від студента в липні 2018 років, а натомість обіцяв поставити високу оцінку за екзамен із військових дисциплін.

Кримінальне провадження відкрили за підозрою в кримінальній статті про прийняття хабаря службовою особою з обіцянкою вчиняти чи не вчиняти певні дії.

Розгляд справи тривав упродовж трьох років, і зрештою підозрюваний подав клопотання закрити справу через закінчення строків давності. Прокурор Богдан Гончар проти клопотання не заперечував.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідно до сайту університету, Турсумуратов досі працює завідувачем кафедри військової підготовки.

Українська правда
Теми: Луцькхабарвузи
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