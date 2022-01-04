Суд звільнив від відповідальності викладача, який отримав хабар у розмірі $200
Суд закрив кримінальне провадження проти викладача Луцького національного технічного університету, якого підозрювали в отриманні хабаря від студента в розмірі 200 доларів.
Джерело: постанова Луцького міськрайонного суду
Деталі: Суддя Олеся Калькова закрила кримінальне провадження проти завідувача кафедри військової підготовки Павла Турсумуратова через закінчення строків давності.
За версією слідства, Турсумуратов отримав 200 доларів від студента в липні 2018 років, а натомість обіцяв поставити високу оцінку за екзамен із військових дисциплін.
Кримінальне провадження відкрили за підозрою в кримінальній статті про прийняття хабаря службовою особою з обіцянкою вчиняти чи не вчиняти певні дії.
Розгляд справи тривав упродовж трьох років, і зрештою підозрюваний подав клопотання закрити справу через закінчення строків давності. Прокурор Богдан Гончар проти клопотання не заперечував.
Відповідно до сайту університету, Турсумуратов досі працює завідувачем кафедри військової підготовки.