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МОЗ дозволив комбінувати CoronaVac з іншими вакцинами

Вівторок, 4 січня 2022, 18:10
МОЗ дозволив комбінувати CoronaVac з іншими вакцинами
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Міністерство охорони здоров’я дозволило комбінувати covid-вакцини CoronaVac з AstraZeneca, Moderna та  Pfizer, а також вакцини Moderna і Pfizer з AstraZeneca.

Джерело: МОЗ

Дослівно МОЗ: "В Україні змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від Covid-19, згідно з якими вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech). Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca".

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Деталі: Згідно з наказом МОЗ, можливі наступні схеми використання різних вакцин:

  • Перша доза інактивованої вакцини (CoronaVac/Sinovac) + друга векторної (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna)
  • Перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) + друга мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna)
  • Перша доза мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + друга доза векторної вакцини (AstraZeneca)
 
Інфографіка моз

Інтервал між введенням для всіх схем – 28 днів.

Такі самі схеми можна застосовувати і для додаткової чи бустерної дози.

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Також МОЗ рекомендує жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а потім завагітніли, використати для другої дози вакцину на іншій платформі. Перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna. Мінімальний інтервал між дозами – 28 днів.

Передісторія: 

  • У вересні Міністерство охорони здоров’я дозволило комбінувати вакцини проти Covid-19 виробництва Pfizer/BioNTech і Moderna.
  • Станом на 27 жовтня змішувати CoronaVac з іншими препаратами у Міністерстві охорони здоров’я не рекомендували.

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинаціяМОЗ
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