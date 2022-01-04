Посол у Німеччині: суперечки в новому уряді щодо "Північного потоку" – це шанс для України

Суперечки щодо "Північного потоку" у новому уряді Німеччини залишають шанси на більш позитивну розв’язку у цьому для України у цьому питанні.

Таку думку висловив посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю "Європейській правді".

Андрій Мельник сказав, що вважає малоймовірним запуск добудованого російського газопроводу до кінця зими - з огляду на те, що процес сертифікації призупинений і навряд чи закінчиться раніше, ніж в середині 2022 року.

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На його думку, скорочення Росією обсягів постачання газу не примусить ЄС відступитися від процедур.

Він зауважив також, що питання "Північного потоку-2", яке свідомо залишили поза сторінками коаліційної угоди між соціал-демократами, "Зеленими" та Вільними демократами через кардинальні розбіжності позицій, досі залишається темою суперечок.

"Після створення коаліції суперечності в позиціях цих партій знову проявляються. Партія "зелених з перших днів виступала проти "Північного потоку-2", вважаючи його геополітичним проєктом, непотрібним з точки зору економіки і шкідливим з точки зору екології. Натомість соціал-демократи кажуть: мовляв, труба вже побудована, ми не можемо її поховати на дні Балтійського моря. Зараз ця суперечка виходить на поверхню – і це дає нам шанс", – вважає Андрій Мельник.

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Повне інтерв'ю з послом України у Німеччині дивіться на каналі Європейської правди у відео "Коли запустять Nord Stream-2? Чи піде Меркель у Газпром?"

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