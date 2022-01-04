Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол у Німеччині: суперечки в новому уряді щодо "Північного потоку" – це шанс для України

Вівторок, 4 січня 2022, 19:17
Посол у Німеччині: суперечки в новому уряді щодо Північного потоку – це шанс для України
Посол України у Німеччині Андрій Мельник. Скриншот з відео ЄП

Суперечки щодо "Північного потоку" у новому уряді Німеччини залишають шанси на більш позитивну розв’язку у цьому для України у цьому питанні. 

Таку думку висловив посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю "Європейській правді".

Андрій Мельник сказав, що вважає малоймовірним запуск добудованого російського газопроводу до кінця зими - з огляду на те, що процес сертифікації призупинений і навряд чи закінчиться раніше, ніж в середині 2022 року. 

Реклама:

На його думку, скорочення Росією обсягів постачання газу не примусить ЄС відступитися від процедур. 

Він зауважив також, що питання "Північного потоку-2", яке свідомо залишили поза сторінками коаліційної угоди між соціал-демократами, "Зеленими" та Вільними демократами через кардинальні розбіжності позицій, досі залишається темою суперечок. 

"Після створення коаліції суперечності в позиціях цих партій знову проявляються. Партія "зелених з перших днів виступала проти "Північного потоку-2", вважаючи його геополітичним проєктом, непотрібним з точки зору економіки і шкідливим з точки зору екології. Натомість соціал-демократи кажуть: мовляв, труба вже побудована, ми не можемо її поховати на дні Балтійського моря. Зараз ця суперечка виходить на поверхню – і це дає нам шанс", – вважає Андрій Мельник.

ВІДЕО ДНЯ

Повне інтерв'ю з послом України у Німеччині дивіться на каналі Європейської правди у відео "Коли запустять Nord Stream-2? Чи піде Меркель у Газпром?"

Передісторія:

  • У "Газпромі" наприкінці року заявили, що обидві нитки газопроводу "Північний потік-2" повністю готові до експлуатації.
  • Втім, німецький енергетичний регулятор повідомив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині 2022 року. 
  • Віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек від "Зелених" підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження ПП2 і розглядати його виключно в юридичній площині. Він також не виключив зупинки "Північного потоку-2".

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Німеччина
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
У Берліні вимагають скасувати виступ росіянки Нетребко у державній опері
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: