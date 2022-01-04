Німеччина більше готова підтримати членство України в ЄС, ніж у НАТО – посол

За словами посла України у Німеччині Андрія Мельника, у Берліні більш готові підтримати майбутнє членство України в ЄС, ніж у НАТО.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

Андрій Мельник зазначив, що дипломати намагаються не розрізняти ці два треки, але шанси стосовно ЄС видаються набагато більшими.

"Це моє особисте відчуття. Ця тема навіть, як ви знаєте, більш рельєфно була прописана в новій коаліційній угоді. Вперше німецький політикум констатує, визнає прагнення України домогтися членства… Це така негласна підтримка. Вони цього не відкидають апріорі, і це вже важливо", – зазначив посол.

Він розповів, що зараз українські дипломати намагаються сформувати план, як наповнити практичним змістом абзац з коаліційної угоди про те, що "Україна, Молдова і Грузія, котрі прагнуть членства в ЄС, повинні отримати змогу наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки", і для цього потрібно прописати конкретний "план дій" для України на найближчі роки, щоб вона реалізувала необхідні реформи.

"Я не виключаю, що нам вдасться переконати коаліцію, що дати Україні перспективу членства не коштує жодного євроцента для платників податків; але це рішення створює для Берліна важелі впливу на плинність реформ в Україні", – зазначив Андрій Мельник.

На його думку, з підтримкою членства України в НАТО ситуація складніша - через шантаж Росії.

"Путін надто високо підняв ставки… Я боюся, що страх перед війною затьмарює тверезий німецький погляд. Був би радий помилитися, але схоже, що Путіну вдасться якщо не заблокувати, то принаймні загальмувати наш поступ до НАТО. Хоча нам не можна говорити: "Давайте зараз в ЄС, а НАТО тоді десь пізніше", – зазначив посол.

На запитання "ЄвроПравди" про те, як переконати Берлін щодо підтримки вступу України і до ЄС, і до НАТО, Андрій Мельник відповів, що шляхом для цього є прогрес у реформах, і очевидно, що потрібні вони передусім самій Україні, а не західним урядам, які нагадують про це.

Він додав, що при цьому загальних заяв недостатньо і принаймні у діалозі з Німеччиною потрібно зафіксувати конкретні плани - що саме має статися у реформуванні судової системи чи в інших базових сферах.

"Потрібен порядок денний. Я його називаю "Берлінська адженда досягнення членства України в ЄС". Ми розуміємо, що без Берліна членство України в ЄС неможливе. Тому нам потрібно переконати саме Берлін, щоб далі той допомагав нам переконувати інші скептично налаштовані держави-члени. Разом з Німеччиною можливо буде запевнити їх у тому, що розширення ЄС буде повним лише тоді, коли членом Євросоюзу стане й Україна", – зазначив Андрій Мельник.

Повне інтерв'ю з послом України у Німеччині дивіться на каналі Європейської правди у відео "Коли запустять Nord Stream-2? Чи піде Меркель у Газпром?"

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