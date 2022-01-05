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"єПідтримка": Українці витратили 700 мільйонів гривень, найбільше — на книжки

Середа, 5 січня 2022, 04:15
ФОТО: GETTY IMAGES

Українці витратили 700 млн грн з отриманих коштів програми "єПідтримка".

Джерело: Мінекономіки

Деталі: Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали:

  • книжкові магазини – 250 млн грн;
  • кінотеатри – 210 млн грн;
  • залізничні та авіа пасажирські перевезення – 90 млн грн;
  • театри, концерти та розважальні послуги – 87 млн грн;
  • спорт – 59 млн грн.

Як повідомляється, за перші два тижні роботи "єПідтримки" 6,2 млн українців подали подали заявки на отримання 1000 грн, українцям вже виплатили майже 6 млрд грн.

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Нагадаємо:

  • В рамках "єПідтримки" можна отримати 1 000 грн грошової допомоги за повну вакцинацію проти COVID-19.
  • У пілотному режимі програма запрацювала  з 13 грудня.  
  • На ініціативу з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 з бюджету 2021 року і 3 з бюджету 2022. 
  • "Ковідну тисячу" можна витратити в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах (як фізичних, так і онлайн), на квитки в Укрзалізниці та внутрішні авіарейси, квитки на концерти.

Українська правда
Теми: Мінекономіки


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