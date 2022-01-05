"єПідтримка": Українці витратили 700 мільйонів гривень, найбільше — на книжки
Середа, 5 січня 2022, 04:15
Українці витратили 700 млн грн з отриманих коштів програми "єПідтримка".
Джерело: Мінекономіки
Деталі: Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали:
- книжкові магазини – 250 млн грн;
- кінотеатри – 210 млн грн;
- залізничні та авіа пасажирські перевезення – 90 млн грн;
- театри, концерти та розважальні послуги – 87 млн грн;
- спорт – 59 млн грн.
Як повідомляється, за перші два тижні роботи "єПідтримки" 6,2 млн українців подали подали заявки на отримання 1000 грн, українцям вже виплатили майже 6 млрд грн.
Читайте також: Як отримати і де витратити "ковідну тисячу": детальна інструкція
Нагадаємо:
- В рамках "єПідтримки" можна отримати 1 000 грн грошової допомоги за повну вакцинацію проти COVID-19.
- У пілотному режимі програма запрацювала з 13 грудня.
- На ініціативу з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 з бюджету 2021 року і 3 з бюджету 2022.
- "Ковідну тисячу" можна витратити в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах (як фізичних, так і онлайн), на квитки в Укрзалізниці та внутрішні авіарейси, квитки на концерти.
Українська правда