"єПідтримка": Українці витратили 700 мільйонів гривень, найбільше — на книжки

Українці витратили 700 млн грн з отриманих коштів програми "єПідтримка".

Джерело: Мінекономіки

Деталі: Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали:

книжкові магазини – 250 млн грн;

кінотеатри – 210 млн грн;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 90 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 87 млн грн;

спорт – 59 млн грн.

Як повідомляється, за перші два тижні роботи "єПідтримки" 6,2 млн українців подали подали заявки на отримання 1000 грн, українцям вже виплатили майже 6 млрд грн.

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