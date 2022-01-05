Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після свят в Україні нарахували 4 571 випадок Covid

Середа, 5 січня 2022, 07:28

За добу 4 січня в Україні зафіксували 4 571 випадок інфікування коронавірусом і 273 смерті від Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Госпіталізували з Covid чи підозрою на нього 1 366 осіб, одужали 8 439 осіб.

Реклама:

Серед 4,5 тисячі нових хворих – 210 дітей і 112 медпрацівників.

Найбільше нових випадків захворювання у Києві – 1344, а летальних випадків найбільше у Донецькій області – 29.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 682 659 осіб, із них 3 491 793 особи одужали, але 96 709 хворих померли.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Covid-2019
Південна Корея відклала послаблення обмежень через спалах COVID-19
Вчені з'ясували, яка поширена звичка збільшує ризик заразитися COVID-19
Вчені з’ясували, чому деякі люди безсимптомно переносять COVID-19
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: