Після свят в Україні нарахували 4 571 випадок Covid

За добу 4 січня в Україні зафіксували 4 571 випадок інфікування коронавірусом і 273 смерті від Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Госпіталізували з Covid чи підозрою на нього 1 366 осіб, одужали 8 439 осіб.

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Серед 4,5 тисячі нових хворих – 210 дітей і 112 медпрацівників.

Найбільше нових випадків захворювання у Києві – 1344, а летальних випадків найбільше у Донецькій області – 29.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 682 659 осіб, із них 3 491 793 особи одужали, але 96 709 хворих померли.