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Українська пісня "Шум" потрапила у трійку найпопулярніших на "Євробаченні"

Середа, 5 січня 2022, 09:31
Go_A із піснею "Шум", фото з Facebook гурту

Пісня "Шум" українського гурту Go_A, із якою вони брали участь у "Євробаченні" 2021 року, потрапила у трійку найкращих за всю історію пісенного конкурсу.

Джерело: Eurovision Song Contest Radio

Деталі: Список включає 250 найкращих композицій в історії "Євробачення", їх щороку обирають слухачі радіо.

Перше місце посіла пісня "Euphoria", з якою шведська співачка Loreen перемогла на конкурсі 2012 року у Баку.

Друге місце посіли переможці конкурсу 2021 року: італійський гурт "Måneskin" із піснею "Zitti E Buoni".

На третьому місці – українці Go_A із "Шумом".

Ще одна пісня цього гурту "Соловей", із якою Go_A мали їхати на "Євробачення" у 2020 році, посіла 128 місце.

Пісня Джамали "1944" посіла 14 місце. Із нею Україна перемогла на 61-му конкурсі "Євробачення" у 2016 році. 

Вєрка Сердючка із "Dancing Lasha Tumbai" (2007 рік) – на 72 місці, Руслана з піснею "Дикі танці" (2004 рік) – на 78 місці.

Ані Лорак, яка представляла Україну на конкурсі 2008 року з піснею "Shady Lady", посіла 108 сходинку рейтингу.

Пісня "Gravity" Злати Огнєвіч (2013) – 179-та, пісня "Under The Ladder" конкурсанта Mélovin (2018) – 183-тя.

Ще одна українка Світлана Лобода посіла 242 сходинку рейтингу з піснею "Be My Valentine", із якою представляла Україну на "Євробаченні-2009".

Цьому передувало: 30 грудня 2021 року гурт "Go_A" повідомив, що виграв конкурс "Eurovision Awards" у номінації "Найбільш інноваційна сценічна постановка".

Теми: Євробаченнякультура


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