Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США готові сприяти стабільності постачання енергоресурсів Україні – Квін

Середа, 5 січня 2022, 10:33
Галущенко й Квін, фото mpe.kmu.gov.ua Галущенко й Квін, фото mpe.kmu.gov.u

Сполучені Штати Америки готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів, зокрема, для атомної енергетики, та посиленні енергетичної безпеки України.

Джерело: Міністерство енергетики

Деталі: 4 січня відбулася зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Сторони обговорили питання сталого проходження Україною опалювального сезону в умовах енергетичної агресії з боку Росії.

Галущенко нагадав, що РФ заблокувала постачання в країну вугілля залізницею, Україна переорієнтувалася на інші джерела імпорту, наразі основний шлях постачання вугілля – морський.

Також на зустрічі обговорювалася ситуація із суттєвим скороченням обсягів транзиту російського газу через Україну. 

Сторони обговорили співпрацю у сфері забезпечення надійної та безперебійної роботи українських АЕС під час опалювального сезону, у тому числі технічної підтримки та стабільного поповнення запасів пального.

Квін запевнила, що США готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів, зокрема, для атомної енергетики, та посиленні енергетичної безпеки України.

Т.в.о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, який взяв участь у зустрічі,  подякував американській стороні за підтримку і засвідчив готовність спеціалістів компанії до подальшої співпраці з фахівцями США.

Окрему увагу на зустрічі сторони приділили питанню синхронізації енергетичної системи України з європейською ENTSO-E.

Теми: СШАвугілляАЕС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть "об'єднаний фронт" з Європою – Держдеп

Влада Алмати заявила про розчищення площі, журналісти кажуть про вбитих демонстрантів

"ЄС": серед арештованих активів Порошенка - телеканали "Прямий" та "5-ий"

МВС Казахстану заявило про 2,3 тис. затриманих та загибель 18 силовиків. Про вбитих протестувальників мовчать

Катастрофа МАУ: Іран відмовився від подальших переговорів про відшкодування збитків

У Венедіктової розповіли, де шукали майно Порошенка, щоб арештувати

Усі новини...
США
США зафіксували рекордний мільйон Covid-випадків на добу
США залишать закритими майже 3 тисячі шкіл через поширення "омікрону"
Блінкен поговорив про російську загрозу з головою МЗС Туреччини і Бухарестською дев'яткою
Останні новини
03:52
Вашингтон "має питання" про роль ОДКБ у Казахстані
02:55
Санкції проти "Північного потоку-2" підірвуть "об'єднаний фронт" з Європою – Держдеп
01:58
ЄСПЛ відхилив позов проти британської пекарні, яка відмовилася пекти торт з гей-лозунгом
01:35
відеоSpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink
00:53
В ООН закликали владу Казахстану звільнити всіх затриманих громадян
00:12
До Казахстану прибули "миротворці Лукашенка" – ЗМІ
23:29
Заворушення в Казахстані: СБУ повідомила про перевірки в Україні
22:59
Влада Алмати заявила про розчищення площі, журналісти кажуть про вбитих демонстрантів
22:35
відеоРеволюція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати
22:13
Пункти вакцинації від ковіду візьмуть паузу на Різдво
Усі новини...