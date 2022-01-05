Держприкордонслужба виготовила 2000 бухт колючого дроту для кордону з Білоруссю

Державна прикордонна служба виготовила на власних потужностях майже 2000 бухт колючого дроту, які направлять для встановлення на кордоні з Білоруссю.

Джерело: сайт ДПСУ

Пряма мова голови Держприкордслужби Сергія Дейнеко: "На сьогодні в розгорнутому виробництві встановлено три лінії, які дають змогу виробляти дротяні загородження типу "Єгоза" та сітку рабицю. Також створено необхідний штат групи забезпечення, який працює позмінно".

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Деталі: За словами Дейнеко, прикордонники потребують належного облаштування кордону, враховуючи сучасні виклики та загрози, а також особливості ділянок.

Він додав, що загальна потреба Держприкордонслужби в колючому дроті досить велика, тому прикордонники почали виробляти його самостійно.

Для безперебійного виробництва "Єгози" за рахунок резервного фонду держбюджету закупили майже 300 тонн сировини, ще понад 200 тонн сировини прикордонники отримали від низки організацій.

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У ДПСУ наголосили, що через можливі міграційні потоки з Білорусі, Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону. З листопада облаштували десятки кілометрів загороджень. Постійно працюють 30 створених інженерних груп прикордонників.

Також повідомляється, що від місцевих органів самоврядування, представників громадськості та благодійних організацій прикордонники отримали майже 1500 бухт колючого дроту "Єгоза".