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Зеленський підписав закон щодо військової освіти

Середа, 5 січня 2022, 16:13
Десантники, ілюстративне фото з сайту Міноборони

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає підвищення якості підготовки військових фахівців.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки" (№1986-ІХ) Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2021 року. 

Документ удосконалює освітній процес та наукову й науково-технічну діяльність у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділах "вишів", військових наукових установах.

Підвищення ефективності підготовки кадрів для потреб сил оборони передбачається, зокрема, завдяки комплектуванню посад керівного складу та науково-педагогічних працівників вишів військовослужбовцями з досвідом військової служби та бойових дій.

Зміни до закону "Про освіту" передбачають внесення такої спеціалізованої освіти як професійна військова освіта.

Її здобуватимуть у "неформальній освіті" за освітніми програмами для вдосконалення професійного рівня військового фахівця.

Передбачається тактичний, оперативний та стратегічний рівні військової освіти з метою реалізації вимог положень ст. 15 закону "Про національну безпеку України" щодо визначення засад військової кадрової політики та підготовки кадрів для виконання заходів оборонного планування в силах оборони, спільних дій у міжвідомчих органах військового управління за процедурами планування і ухвалення військових рішень стандартів НATO.

Зміни до заону"Про наукову і науково-технічну діяльність" розширюють повноваження державних органів, до сфери управління яких належать військові наукові установи, що дозволить підвищити ефективність наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

Теми: арміяосвітаЗбройні силиЗеленськийзаконодавство


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