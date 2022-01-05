Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський підписав закон щодо військової освіти

Середа, 5 січня 2022, 15:13
Зеленський підписав закон щодо військової освіти
Десантники, ілюстративне фото з сайту Міноборони

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає підвищення якості підготовки військових фахівців.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки" (№1986-ІХ) Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2021 року. 

Реклама:

Документ удосконалює освітній процес та наукову й науково-технічну діяльність у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділах "вишів", військових наукових установах.

Підвищення ефективності підготовки кадрів для потреб сил оборони передбачається, зокрема, завдяки комплектуванню посад керівного складу та науково-педагогічних працівників вишів військовослужбовцями з досвідом військової служби та бойових дій.

Зміни до закону "Про освіту" передбачають внесення такої спеціалізованої освіти як професійна військова освіта.

ВІДЕО ДНЯ

Її здобуватимуть у "неформальній освіті" за освітніми програмами для вдосконалення професійного рівня військового фахівця.

Передбачається тактичний, оперативний та стратегічний рівні військової освіти з метою реалізації вимог положень ст. 15 закону "Про національну безпеку України" щодо визначення засад військової кадрової політики та підготовки кадрів для виконання заходів оборонного планування в силах оборони, спільних дій у міжвідомчих органах військового управління за процедурами планування і ухвалення військових рішень стандартів НATO.

Зміни до заону"Про наукову і науково-технічну діяльність" розширюють повноваження державних органів, до сфери управління яких належать військові наукові установи, що дозволить підвищити ефективність наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

Теми: арміяосвітаЗбройні силиЗеленськийзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
армія
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: