ЗМІ повідомили про захоплення аеропорту Алмати

Казахстанське видання Orda.kz повідомило, що співробітники аеропорту Алмати покинули його.

Джерело: ВВС, російський "Інтерфакс", Tengrinews.kz

Деталі: За попередніми даними Orda.kz, в аеропорт зайшли близько 45 "загарбників", а співробітники покинули аеропорт. Пасажирів у терміналі не було: їх евакуювали.

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На онлайн-табло прильоту аеропорту проте значиться кілька рейсів, що прибувають.

Російський "Інтерфакс" повідомив про перебої в авіасполученні між Москвою та Алмати на тлі протестів у Казахстані.

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" та "Азербайджанські авіалінії" оголосили про скасування вечірніх рейсів з Мінська та Баку до Алмати. Також рейси до міста призупинила кувейтська авіакомпанія Jazeera Airways.

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В управлінні охорони здоров'я Алмати, яке цитує Tengrinews, заявили, що демонстранти перешкоджають роботі швидкої допомоги, завдають шкоди медпрацівникам та громять соціальні об'єкти.

Нагадаємо: У Казахстані тривають масові протести.