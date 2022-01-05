ЗМІ повідомили про захоплення аеропорту Алмати
Казахстанське видання Orda.kz повідомило, що співробітники аеропорту Алмати покинули його.
Джерело: ВВС, російський "Інтерфакс", Tengrinews.kz
Деталі: За попередніми даними Orda.kz, в аеропорт зайшли близько 45 "загарбників", а співробітники покинули аеропорт. Пасажирів у терміналі не було: їх евакуювали.
На онлайн-табло прильоту аеропорту проте значиться кілька рейсів, що прибувають.
Російський "Інтерфакс" повідомив про перебої в авіасполученні між Москвою та Алмати на тлі протестів у Казахстані.
Білоруська авіакомпанія "Белавіа" та "Азербайджанські авіалінії" оголосили про скасування вечірніх рейсів з Мінська та Баку до Алмати. Також рейси до міста призупинила кувейтська авіакомпанія Jazeera Airways.
В управлінні охорони здоров'я Алмати, яке цитує Tengrinews, заявили, що демонстранти перешкоджають роботі швидкої допомоги, завдають шкоди медпрацівникам та громять соціальні об'єкти.
Нагадаємо: У Казахстані тривають масові протести.