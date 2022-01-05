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Голова НПУ обіцяє підвищити зарплату поліцейським вже в січні

Середа, 5 січня 2022, 20:20
Голова НПУ обіцяє підвищити зарплату поліцейським вже в січні
Ігор Клименко. фото з Facebook

З січня 2022 року поліцейським мають підвищити зарплати, насамперед - патрульним, спецпризначенцям і поліцейським, які несуть службу в зоні операції Об'єднаних сил.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова: "Я розумію невдоволення поліцейських. Однозначно зарплата має бути співмірною ризикам.

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Кожен знає, що питання заробітної плати завжди було чи не найбільш чуттєвим для поліцейських. Впродовж минулого року ми знаходили можливості покращувати ситуацію із додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. І цю практику ми будемо продовжувати. На так звану 13-ту зарплату грошей не було передбачено. Кошти не були закладені в бюджет-2021.

Та попри все, ми маємо приємну новину. Кабінет міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня".

Деталі: За словами Клименка, першочергово зарплати зростуть у патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС".

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Наступного підвищення слід чекати у квітні, зазначив очільник НПУ. Він зауважив, що керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають.

Пряма мова: "Хочу підкреслити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. В сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу".

Чому це важливо: В останні дні мережею почала ширитися інформація про невдоволення серед правоохоронців та факти звільнення (подекуди масового) поліцейських у низці населених пунктів України. Офіційно такі дані заперечувалися.

Українська правда
Теми: поліціязарплати
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